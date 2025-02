Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Ganze 120 Stunden hat GameStar-Tester Fabiano in den letzten Wochen mit der Testversion von Kingdom Come: Deliverance 2 verbracht und in dieser Zeit wirklich literweise Wein vernichtet. Also … im Spiel natürlich. Denn eine der größten Stärken dieses Ausnahmerollenspiels liegt in den rollenspielerischen Möglichkeiten.

Auf der anderen Seite findet ihr aber auch eine stringent erzählte Geschichte rund um Könige, Krieg und Rache. Ob es sich auch für euch lohnt, für all das über 100 Stunden Spielzeit in eurem Kalender freizuhalten, findet ihr hoffentlich am Ende unseres Testvideos heraus.