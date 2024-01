Die nervigen Fake-Games aus der YouTube-Werbung gib's jetzt als echte Spielesammlung

Wir kennen wohl alle die nervigen Werbungen auf YouTube, in denen Mobile-Games beworben werden, die es gar nicht gibt. Genau die kommen jetzt als Spielesammlung auf die PlayStation.

Die Sammlung mit dem eingängigen Titel YEAH! YOU WANT ‘THOSE GAMES' RIGHT? SO HERE YOU GO! NOW, LET'S SEE YOU CLEAR THEM! ist schon 2023 auf Steam und Nintendo Switch erschienen und lässt euch in über 250 Levels fünf verschiedene Mini-Games ausprobieren.

Vom beliebten Pin-Pull über Cash Run bis hin zu Color Lab sind dabei einige bekannte Vertreter geboten. Die Spielesammlung ist seit dem 11. Januar im PlayStation Store verfügbar.