Farworld Pioneers ist am 30. Mai für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen und direkt zum Release im Game Pass abrufbar. Im Spiel erforscht ihr alleine oder mit anderen Spieler*innen offene Planeten, baut Ressourcen ab und Basen auf.

Der 2D-Pixelstil und der hohe Freiheitsgrad erinnern dabei an Terraria. Auf eurer Reise könnt ihr KI-Begleiter*innen rekrutieren und ihnen in eurer Basis Aufgaben zuweisen. Es gibt auch einen Multiplayer, in dem bis zu 32 Spieler*innen in einem riesigen Universum um die Vorherrschaft kämpfen können.