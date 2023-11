Die Piranha-Pflanze aus Super Mario gibt's jetzt auch als schicke Lego-Figur

Mittlerweile gibt es bei LEGO eine ganze Reihe von Modellen mit Videospiel-Bezug. Die neueste Kreation ist die Piranha-Pflanze aus den Super Mario-Spielen. Die kommt in so ziemlich jedem Spiel mit Nintendos Lieblingsklempner vor und schnappt am liebsten nach Spieler*innen, die ihr zu nahe kommen.

Das Set ist eher an Erwachsene gerichtet und als Deko-Objekt gedacht, also ähnlich wie der LEGO Langhals aus Horizon Forbidden West. Der Kopf, das Maul, der Stängel und die Blätter der Pflanze sind beweglich und können in verschiedene Positionen verstellt werden.

Insgesamt besteht das knapp 65€-teure Set aus 540 Teilen.