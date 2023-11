Die ultimative Videospiel-Hommage bekommt nach 10 Jahren einen physischen Release spendiert

Evoland und Evoland 2 sind zwei 2013 beziehungsweise 2015 erschienene Rollenspiele, in denen ihr die Geschichte der Videospiele erleben könnt. So ändern sich beispielsweise durch aufgehobene Items die Grafik-Stile. Auch das Kampfsystem wird immer wieder durch gewechselt.

Klassiker wie Final Fantasy oder The Legend of Zelda dienen dabei ganz klar als Vorbild und werden liebevoll bearbeitet. Zum 10-jährigen Jubiläum des ersten Teils gibt es jetzt erstmals auch eine physische Version, in der beide Spiele enthalten sind. Obendrauf gibt es auch noch eine hübsche Schatztruhe, Münzen, Postkarten und den digitalen Soundtrack.