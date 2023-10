Die Unterwasser Open-World von Under the Waves ist atemberaubend schön

Tiefe Wasser sind nicht unbedingt still. Doch sie können verdammt atmosphärisch und wunderschön sein, so wie in Under The Waves, dem Story-fokussierten Adventure von Entwickler Parallel Studio.

Das Spiel erzählt nämlich in einem außergewöhnlichen Setting die spannende sowie tragische Geschichte eines Mannes, der eigentlich nur das will, was der Titel verspricht: Tief unter die Wasseroberfläche abtauchen und alles andere hinter sich lassen. Was jedoch als leichte Strömung beginnt, entwickelt sich schnell zu einem alles verschlingenden Strudel, dem sich Stan nicht entziehen kann – und wir uns im Testvideo ebenfalls nicht.