von Tobias Veltin, Ann-Kathrin Kuhls, Alexander Köpf, Chris Werian,

08.11.2020 12:15 Uhr

Die Xbox Series X ist Microsofts bis dato stärkste Konsole. Aber dass in dem viereinhalb Kilo Klops eine superschnelle SSD, verbesserte Belüftung und leistungsstarke Hardware stecken, wussten wir bereits. Und wie sich ein, zwei Spiele auf der Series X spielen, hat uns Tobi von der GamePro bereits in einem anderen Video verraten.

Aber wie steht es mit dem Härtetest? Mehrere Wochen, Dutzende angespielte Spiele und etliche Dezibel- und Stromverbrauchsmessungen später präsentieren wir euch nun unser Fazitvideo zur Xbox Series X. Was steckt in der Konsole? Wo kann sie punkten? Und in welchen Bereichen sehen wir noch Nachholbedarf? Das haben wir für euch in unserem Video zusammengefasst. Viel Spaß!

Mehr zur Xbox Series X und Xbox Series S bei GamePro und GameStar: