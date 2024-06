I Just Want to be Single!! ist eine Dating-Sim, bei dem ihr allerdings nicht versucht, ein Date zu ergattern. Stattdessen ist euer Ziel, euch vor Dates zu retten und stattdessen ein paar Freundschaften zu schließen. Ihr schlüpft dabei in die Rolle der nicht-binären Person Aya, die an eine neue Highschool wechselt und sich vor Verehrerinnen plötzlich nicht mehr retten kann.

Weil ihr eigentlich nur Freundinnen finden wollt, müsst ihr ganz genau aufpassen, wie ihr euch den anderen Schülerinnen gegenüber verhaltet – steigt eurer Zuneigungslevel zu sehr an, bedeutet das schnell Herzschmerz. Aber keine Sorge, es gibt auch Enden, bei denen ihr ein Date ergattert, wenn ihr das wollt.

Illustriert wird das Ganze mit handgezeichneten und animierten Manga-Zwischensequenzen.

I Just Want to be Single!! soll im vierten Quartal 2024 für Steam erscheinen.