Diese coole Retro-Konsole bringt die 80er direkt zurück in euer Wohnzimmer

Der Atari 2600 gilt als eine der wirtschaftlich und kulturell bedeutendsten Konsolen der Videospielgeschichte. Die ursprüngliche Version erschien 1977 in den USA und 1979 auch in Deutschland. Bis 1991 wurden weltweit knapp 30 Millionen Stück in verschiedenen Ausführungen verkauft.

Jetzt bringt PLAION die legendäre Heimkonsole zurück. Der Atari 2600+ ist nostalgisch designt und setzt auf HDMI. Die Verbindung mit modernen Fernsehgeräten ist also kein Problem. Im Lieferumfang ist außerdem der passende CX40+ Joystick sowie ein Cartridge mit 10 Spielen enthalten.

Darunter befinden sich einige Klassiker wie Adventure, Missile Command und Yars' Revenge. Es bleibt aber nicht dabei. Die Konsole unterstützt nämlich sämtliche Cartridges des Atari 2600 und 7800. Wenn ihr also noch eine Sammlung im Keller habt, lohnt sich die Retro-Konsole gleich doppelt.