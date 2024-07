Diese Mittelalter Fantasy-Sim will ein Mix aus Fable, Die Sims und Stardew Valley sein

Mirthwood ist eine kommende Mischung aus RPG und Lebenssimulation mit Open World. Dabei zieht der Titel Inspiration aus ziemlich unterschiedlichen Spielen von Fable über Rimworld bis hin zu Stardew Valley und Die Sims.

Die Hintergrundgeschichte ist vergleichsweise düster, denn unser Hauptcharakter ist von einem kriegsgebeutelten Kontinent geflüchtet. Jetzt steht allerdings der Neuanfang in einer handgezeichneten mittelalterlichen Fantasy-Welt an. Wie in Stardew Valley bauen wir dort eine Farm auf, pflanzen Getreide an und züchten Tiere. Aber auch Schwert und Schild kommen zum Einsatz, denn Kämpfe stehen ebenfalls auf dem Programm.

In Quests und bei der Erkundung gehen wir außerdem auch Mysterien auf den Grund. Mirthwood erscheint am 11. September auf Steam.