Diese Open World-Games schafft ihr an einem Wochenende

Open World-Spiele gibt es viele. Und meistens fressen sie richtig viel Zeit. Kein Wunder: Eine offene Welt bedeutet oft jede Menge zu erkunden und erleben. Aber was, wenn ihr zwar Lust auf das Open World-Gefühl habt, aber nicht die Zeit, stundenlang durch riesige Gebiete zu streifen?

Dann haben wir eine Liste für euch zusammengestellt mit 17 Games, die euch nicht ewig binden. Statt hunderten von Stunden dauern diese Spiele eher um die zehn. Genau so lang, dass ihr sie entspannt an einem Wochenende zocken könnt. Vielleicht ist ja was dabei, was ihr noch nicht kennt? Viel Spaß!