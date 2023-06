Diese Stardew Valley-Alternative lässt euch auf Dinos reiten

Paleo Pines ist eine neue Farming-Sim, die am 26. September für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Das Spiel vertraut euch in bester Stardew Valley-Manier eine eigene Farm an, unterscheidet sich aber in einem ganz besonderen Punkt: Dinos!

Die ganze Spielwelt ist von verschiedenen, friedfertigen Dinosauriern bewohnt, mit denen ihr euch anfreunden könnt. Die Urzeitriesen helfen euch dann beim Ausbauen eurer Farm und ihr könnt natürlich auf ihren Rücken reiten. Jeder Dino braucht sein eigenes Gehege, das ihr mit vielen Optionen einrichten könnt.