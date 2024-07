Diesen unbekannten Steam-Shooter MUSS ich euch zeigen! - Fallen Aces

Das Level-Design erinnert an Deus Ex, die Comic-Grafik an XIII, und die herrlich gelungene Vertonung bringt das Film-Noir-Setting perfekt rüber. Fallen Aces ist einfach ein Volltreffer. Und dabei kostet die aktuelle Early-Access-Version nur knapp 13 Euro.

Und bei dem Preis hätte ich weder mit so viel Inhalt noch mit einer so hohen Qualität gerechnet. Aber das First-Person-Actionspiel steht nicht ohne Grund bei einer "äußerst positiven" Bewertung auf Steam. Fallen Aces haut volles Pfund aufs Maul – aber Achtung! Das Spiel ist kein stumpfer Prügler, sondern richtig clever und viel tiefer als die handgezeichneten, zweidimensionalen Ganoven, denen wir den Riechkolben neu ausrichten.

Fallen Aces ist ein richtiges Brett und hat mich total begeistert. Aber was haltet ihr vom Gooner-Shooter? Schreibt es uns!