Dieser Anime-Geheimtipp ist perfekt für The Last of Us-Fans und darum solltet ihr ihn schauen

Tengoku-Daimakyo, auch bekannt als Heavenly Delusion, ist eine Anime-Serie die sich sehr stark vom Erfolgstitel The Last of Us von The Last of Us inspiriert hat. Im Vergleich zum erfolgreichem Spiel hingegen hat der Anime Sci-Fi-Elemente und die zwei Hauptcharaktere scheinen gleichalt zu sein.

Der Anime erzählt von einer alternativen postapokalyptischen Welt im Jahr 2024, die in sich zusammengebrochen ist. Es lauern grauenvolle und groteske Monster in den Ruinen des Landes, was eins Japan war. Die Geschichte dreht sich um Kiruko, einer Gelegenheitsarbeiterin, die einer mystriösen kranken Frau einen letzten Wunsch erfüllen möchte. Dabei soll sie den Jungen Maru an einem Ort namens Himmel bringen. Maru ist fest davon überzeugt, dass an dem Ort ein Person existiert, die genauso aussieht wie er.

Tengoku-Daimakyo ist auf Disney+ verfügbar und ihr könnt ihn entweder mit japanischer Originalsprache und englischen Untertiteln anschauen oder komplett auf English. Eine deutsche Synchronisation gibt es aktuell nicht. Die Anime-Serie umfasst 13 Folgen, wobei erst zu diesme Zeitpunkt 8 Folgen veröffentlicht wurden. Die Folgen erscheinen im wöchentlichen Rhythmus jeweils jeden Montag und jeweils 24 Minuten lang.