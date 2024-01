Dieser Netflix-Anime erzählt die Geschichte von Ryuma aus One Piece

Der One-Shot-Manga Monsters von One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda erschien schon 1994 und erzählt die Geschichte von Ryuma. Jetzt wird die Story von Netflix verfilmt.

Shimotsuki Ryuma ist in der Welt von One Piece ein berühmter Samurai und unter anderem ein Vorfahre von Zorro. Im Hauptmanga tritt er nur als Zombie-Bedrohung auf. Seine eigentliche Geschichte liegt dabei schon viele Jahre zurück und wird jetzt in Monsters 103 Mercies Dragon Damnation erzählt. Am 21. Januar startet die Anime-Serie auf Netflix.