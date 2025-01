Dieser coole Plattformer bringt euch klassische Super Mario Bros-Magie von früher wieder zurück

Falls ihr mal wieder Lust auf einen Retro-Plattformer im guten alten 8-Bit-Stil habt, solltet ihr einen Blick auf Gimmick! 2 werfen. Die Fortsetzung des NES-Originals von 1992 gibt es für aktuelle Plattformen und auf Steam könnt ihr eine kostenlose Demo ausprobieren. Alternativ erschien 2020 auch ein Remaster des ersten Teils.

Ihr spielt den kleinen Yokai Yumetaro, der einen magischen Stern beschwören kann. Den müsst ihr nutzen, um Rätsel zu lösen, Sprungpassagen zu meistern und Feinde zu besiegen. Je nach euren Vorlieben könnt ihr entweder im Unterstützungsmodus ganz entspannt angehen oder ihr versucht euch im ans Original angelehnten Herausforderungsmodus daran, die Sprung-Physik zu meistern und mit Geschwindigkeitsrekord durch die Level zu brettern.

Der erste Teil wurde ursprünglich in Japan veröffentlicht und schaffte es damals in Europa lediglich zu einem schwedischen Publisher. Falls ihr Gimmick! in den 90ern verpasst habt, liegt es vermutlich daran. Wenn ihr früher gerne Klassiker wie Super Mario Bros. auf dem NES gespielt habt oder gar das originale Gimmick! kennt, ist die Fortsetzung womöglich einen Blick wert.

Gimmick! 2 ist bereits für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC erschienen.