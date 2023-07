Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Blizzard hat den YouTuber DiEoxidE angeheuert, damit dieser euch alles, was ihr zum großen Start von Season 1 in Diablo 4 am 20. Juli 2023 wissen müsst, genau erklärt.

Im Gameplay Guide Video zu Season 1 werden euch die saisonalen Quests vorgestellt, die Quality-of-Life-Verbesserungen gezeigt ... und natürlich gibt's auch reichlich Infos dazu, was im kostenpflichtigen Battle Pass alles drinsteckt und wie ihr euch die Belohnungen verdient.