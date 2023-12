Dieser Ego-Shooter verbindet Call of Duty und Minecraft - jetzt auch auf Xbox!

Der Ego-Shooter Pixel Strike 3D ist seit dem 22. Dezember auch für Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Auf dem PC ist das Spiel schon 2020 erschienen. Es handelt sich im Grunde um einen Mix aus Call of Duty und Minecraft, ihr tretet also in Multiplayer-Schlachten im Pixel-Look an.

Es gibt über 20 Spielmodi, darunter auch kurzweilige Minispiele wie Dodgeball oder Parkour. Die Waffen und Charaktere können mit freigeschalteten Items ausgestattet und so individualisiert werden.