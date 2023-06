Dieser Ego-Shooter zeigt wie Cyberpunk 2077 auf der PS1 aussehen könnte und es gibt jetzt eine Demo

Beyond Sunset ist ein neuer Ego-Shooter, den sich Fans von Doom und Cyberpunk-Ästhetik unbedingt genauer anschauen sollten. Der Titel wurde bisher ohne Releasetermin für den PC angekündigt und kann aktuell im Rahmen des Steam Next Fest mit einer Gratis-Demo ausprobiert werden.

Das Spiel schickt euch in der Rolle von Lucy in einer fernen Zukunft nach Sunset City, Kalifornien. Ihr erwacht ohne Erinnerungen aus dem Kryoschlaf und entdeckt kurz darauf, dass ihr übermenschlich schnelle Reflexe und Fähigkeiten habt. Es beginnt eine Reise, in der ihr jede Menge Roboter, Yakuza, Zombies und mehr bekämpft und euch auf die Suche nach euch selbst begebt.

Das Gameplay ist rasant und im Stil klassischer Shooter wie Doom oder Duke Nukem gehalten. Ihr könnt euch in den Arealen frei bewegen und euer Movement zu eurem Vorteil nutzen, während im Hintergrund ein origineller Synthwave-Soundtrack läuft. Zwischendrin gibt es auch RPG-Elemente und Gespräche, die mehr über die Geschichte und Spielwelt verraten.