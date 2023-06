Dieser neue Shooter verbindet Blade Runner, Cyberpunk und Red Dead Redemption

ExeKiller ist ein frisch angekündigter Shooter, der auf einen spannenden Mix aus postapokalyptischem SciFi-Setting und Western-Elementen setzt. Der Titel soll 2025 für den PC erscheinen und befindet sich aktuell noch in einer sehr frühen Alpha-Phase.

Im ersten Trailer ist eine kurze Sequenz zu sehen, in der der noch namenlose Protagonist in einem über dem Boden schwebenden Fahrzeug durch eine staubige Wüste düst. An einer heruntergekommenen Tankstelle steigt er aus und geht zu Fuß auf die Suche nach Ressourcen und Ausrüstung. Neben zwei Leichen findet er etwas Munition und Nahrung.

Auf dem Weg zurück wird er dann von humanoiden Robotern angegriffen, denen er sich mithilfe seines Revolvers und einer Art Elektrostab erwehrt. Welche Gameplay-Elemente darüber hinaus geplant sind und welche Geschichte die Entwickler*innen erzählen möchten, ist bisher noch unklar.