Dieser SciFi-Shooter lässt euch die Wartezeit auf den Cyberpunk 2077-DLC überbrücken

Im neuen Ego-Shooter Sprawl, der noch 2023 auf dem PC erscheinen soll, stellt ihr euch alleine in einer Cyberpunk-Metropole einer Armee aus Feinden. Untermalt von treibenden Industrial-Elektro-Beats, die sich dynamisch zu euren Bewegungen und Abschüssen verändern, lauft ihr an Wänden und nutzt ein großes Arsenal an Waffen.

Die Gebiete sollen dabei offen gestaltet sein, sodass ihr das schnelle Movement auch taktisch zu eurem Vorteil nutzen könnt. Schnelle Kills und Manöver sorgen dafür, dass eure Adrenalinleiste steigt, mit der ihr dann coole Bullet-Time-Effekte auslösen könnt. Informationen zu einem möglichen Konsolen-Release gibt es bisher noch nicht.