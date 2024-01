Dieser Steam-Hit von 2022 kommt dieses Jahr auch auf die PS5

Das Survival-ARPG V Rising sorgte bei seinem Release 2022 für einen ordentlichen Hype auf Steam. 2024 kommt der Titel auch auf die PS5.

Das wurde jetzt auf der State of Play mit einem neuen Trailer angekündigt. Einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht. In V Rising erwacht ihr aus einem Jahrhunderte andauernden Schlaf und es dürstet euch nach Blut. Ihr seid nämlich ein Vampir und müsst euch als solcher langsam ein eigenes Schloss aufbauen und in der feindseligen Spielwelt überleben.