Dieser stylische Xbox-Shooter ist perfekt für alle, die Action-Klassiker und Vampire lieben

El Paso, Elsewhere ist eine Hommage an Action-Klassiker und hat sich dabei offensichtlich vor allem die Max Payne-Spiele als Vorbild herausgepickt. Der Third-Person-Shooter in Retro-Optik erscheint am 26. September für Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Mitten in Texas findet ein Mann heraus, dass seine Ex-Freundin Draculae, die Herrscherin der Vampire, ist. Sie hat sich mit ihrer finsteren Brut in einem Motel eingeschlossen und bereitet dort ein Ritual vor, das die Welt untergehen lassen soll. Eure Aufgabe ist es nun, genau das zu verhindern.

Das Motel wird durch die Anwesenheit der magischen Kreaturen stark verzerrt und bietet neben alptraumhaften Anblicken auch über 40 unterirdische Stockwerke. Den Vampiren und Werwölfen rückt ihr mit verschiedenen Waffen und vor allem coolen Slomo-Sprüngen zu Leibe.