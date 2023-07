Dieser UE5-Grafikhammer hat einen krassen Trick - Unsere Preview zu Lords of the Fallen

Lords of the Fallen hat eine riesige düstere Welt, knackige Soulslike-Kämpfe, tolle Unreal Engine 5-Grafik und eine ziemlich clevere und einzigartige Gameplay-Idee. Nur das mit dem Namen ist erstmal sehr verwirrend. "Ja moment mal”, werdet ihr jetzt sagen, “das gab’s doch schon” und damit habt ihr recht, denn schon 2014 ist unter genau diesem Namen vom deutschen Studio Deck 13 und dem Publisher CI Games ein Soulslike veröffentlicht worden.

Dieses neue Lords of the Fallen ist aber keine richtige Fortsetzung, sondern mehr eine Art Reboot. Und der wirkt erstmal recht ordentlich, denn alles was wir bisher vom neuen Lords of the Fallen vom Studio Hexworks gesehen haben, sieht sehr eindrucksvoll aus.

Im Video zeigt euch Michi, wieso sich Souls-Fans den 13.Oktober ganz dick im Kalender anstreichen sollten.