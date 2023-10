Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum neuen Unreal Engine 5-Soulslike

Mit Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober ein düsteres Action-RPG mit Unreal Engine 5-Grafik für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Der Launch-Trailer soll euch jetzt auf die actionreiche Reise durch die finstere Fantasy-Welt einstimmen. Eigentlich bereist ihr dabei sogar gleich zwei Welten.

Im Spiel wird nämlich zwischen der Welt der Lebenden und der der Toten unterschieden. Mithilfe einer Laterne könnt ihr so jederzeit einen Blick in die Unterwelt werfen und diese bei Bedarf auch komplett betreten. Dort findet ihr teilweise andere Wege, müsst euch aber auch mit anderen Feinden herumschlagen.

Beim Gameplay verspricht Lords of the Fallen, das gleichzeitig Reboot und Fortsetzung des gleichnamigen Spiels von 2014 ist, klassische Soulslike-Kost. Ihr müsst also vorsichtig vorgehen, Angriffsmuster studieren und im richtigen Moment zuschlagen, um zu überleben.