Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

Assassin's Creed Mirage macht einen wichtigen Schritt zurück. Der ehemals als Valhalla-DLC geplante, jetzt vollwertige Teil der Hauptserie nimmt uns mit in die Vergangenheit von Basim - und auch in die der Spieleserie selbst. Statt riesiger Open Worlds mit Seeschlachten, zu kontrollierenden Heeren oder ellenlangen Listen an Filler-Quests konzentriert sich Mirage in seinen 10 bis 15 Stunden auf das Wesentliche: Heimliches. geschicktes Meucheln, eine Coming of Age-Story und eine ordentliche Verschwörung.

Aber mit der Rückkehr zu den Wurzeln kommen auch alte Probleme zurück. Was Assassin's Creed zu einem Mirage macht, das ihr nicht verpassen solltet, und woran die Developer bis zum nächsten Teil noch ein bisschen feilen sollten, seht ihr in unserem Testvideo.