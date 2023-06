Dieses Horrorspiel sieht eigentlich gut aus, ist mit Gollum aber das schlechteste Spiel 2023

Das neue Horrorspiel Greyhill Incident verspricht eigentlich eine spannende Alien-Invasion mit viel Retro-Charme, fällt gerade aber reihenweise bei der Kritik durch. Der Titel ist am 13. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen und schickt euch in den 90ern auf eine Farm in den USA.

Zwischen Maisfeldern und Holzhütten kommt es hier zu übernatürlichen Phänomenen und Ufo-Sichtungen. Der Stil erinnert dabei an Akte X und ähnliche Mystery-Formate. Die spannende Prämisse scheint aber nur unzureichend umgesetzt. Auf Metacritic steht das Spiel aktuell bei gerade mal 37 Punkten und damit noch hinter der PC-Version von Gollum, die im Schnitt 39 Punkte bekommen hat.

Immerhin lässt es die mit nur 34 Punkten nochmal schwächer bewertete PS5-Version des LotR-Titels hinter sich. Bemängelt wird dabei vor allem das Gameplay, das als repetitiv und uninspiriert beschrieben wird. Story und Atmosphäre sind wohl im Grunde nicht schlecht, allerdings bemerkenswert kurz.