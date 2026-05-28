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Witcher 3: Songs of the Past - Das müsst ihr wissen!

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Witcher 3: Songs of the Past - Das müsst ihr wissen!

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Christian Fußy
28.05.2026 | 13:44 Uhr

Nach Monaten der Spekulation lässt CD Projekt endlich die Katze aus dem Sack: Die Gerüchte stimmen, es kommt vor dem vierten Witcher-Teil tatsächlich noch ein drittes Addon für Witcher Teil 3: Wild Hunt. Nach Hearts of Stone und Blood & Wine kommt jetzt also … Songs of the Past. Wir verraten euch in diesem Video alles, was wir bereits über die neue Erweiterung wissen!
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The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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