Am 3. November erscheint mit Quantum Error ein neuer Horror-Shooter mit Sci-Fi-Elementen auf Basis der Unreal Engine 5 für PS4, PS5 und PC. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Feuerwehrmanns, der bei einem Einsatz in merkwürdige Ereignisse hineingezogen wird.

Interessant ist, dass der Titel von nur vier Personen entwickelt wurde. Gerade die technische Qualität würde man einem so kleinen Team eigentlich nicht zutrauen. Im Launch-Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von der Atmosphäre des Spiels machen.