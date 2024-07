Dieses Rennspiel ist eine Liebeserklärung an die Racer der 90er-Jahre - jetzt für Konsole erschienen

Wenn ihr in den 90er-Jahren Motorsport-Rennspiele gezockt habt, dann dürfte Super Woden GP II vermutlich nostalgische Gefühle in euch auslösen. Das Rennspiel versteht sich nämlich selbst als eine Liebeserklärung an diese Titel, unverkennbar dabei ist die ismotrische Perspektive.

Im Spiel gibt es zahlreiche unterschiedliche Rennevents in verschiedenen Disziplinen, etwa Rallye oder Langstreckenrennen. Insgesamt soll es 180 Fahrzeuge von 8 Herstellern geben, ein Highlight für viele dürfte zudem der Multiplayer sein. Der funktioniert nämlich richtig schön oldschool mit vier Personen über Splitscreen.

Super Woden GP II erschien bereits im letzten Jahr für den PC, seit dem 24. Juli ist der Titel auch für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.