Dieses RPG sieht aus wie Paper Mario, allerdings spielt ihr einen rohen Brotteig

Born of Bread ist ein neues RPG-Adventure im Stil von Paper Mario, das aktuell für den PC entwickelt wird. Im Rahmen des Steam Next Fest könnt ihr jetzt sogar eine Demo des Spiels ausprobieren. Ihr schlüpft dabei in die Rolle des Mehlgolems Loaf, der zusammen mit skurrilen Gefährt*innen eine abenteuerliche Reise erlebt.

Die Party-Mitglieder haben verschiedene Fähigkeiten, die euch bei der Erkundung helfen, aber auch im Kampf nützlich sind. Die Gefechte, in denen ihr gegen ebenso niedliche wie fiese Gegner antretet, laufen dabei rundenbasiert ab. Ein neues Interaktionssystem sorgt außerdem für Abwechslung und stellt eure Reflexe auf die Probe.

Einen Releasetermin oder Informationen zu möglichen Konsolenversionen gibt es bisher nicht.