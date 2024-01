Das kommende Spiel Dungeonborne klingt schon vom Namen her nach Bloodborne. Auch die gotische, düstere Fantasy-Optik und die epische Musikuntermalung erinnern auf den ersten Blick an FromSoftware-Spiele wie die Dark Souls-Reihe. Allerdings steckt hinter dem Titel kein Egoperspektiven-Soulslike, sondern ein PvPvE Extraction Dungeoncrawler.

Er entführt euch in eine Dark Fantasy Welt und lässt euch aus unterschiedlichen Klassen und Völkern wählen. Dann werdet ihr auf Monster, Fallen und Untote losgelassen und müsst, um zu überleben, vor allem clever taktieren. Der Trailer zeigt bereits eine Auswahl an Waffen wie Dolch, Knüppel, Schwert oder auch Zauberstab als Fernkampfalternative. Ihr könnt das Abenteuer im Singleplayer oder mit Freund*innen zusammen bestreiten.

In Kürze könnt ihr es ausprobieren: Falls ihr noch unsicher seid, ob das was für euch ist, könnt ihr die Open Alpha schon in den nächsten Tagen am PC zocken. Sie ist ab dem 2. Februar im Rahmen des Steam Next Fest verfügbar.