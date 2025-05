Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Clair Obscur: Expedition 33 ist am 24. April 2025 für PC, Xbox Series und PS5 erschienen und hat sich seitdem zu einem wahren Phänomen entwickelt. Fans und Presse lieben das "JRPG", das nicht aus Japan stammt, und der Titel durchbricht eine Bestenmarke nach der anderen. Mittlerweile ist Expedition 33 sogar das Spiel mit dem besten User-Score auf Metacritic - und zwar aller Zeiten!

Bei solchen Superlativen stellen sich doch direkt ein paar Fragen: Wie konnte ausgerechnet dieses Spiel zu einer Art Hoffnungssymbol werden? Wie konnte ein verhältnismäßig kleines Team ein so großes Projekt stemmen? Und wie passt Ubisoft in all das hinein?

In diesem Video gehen wir dem Phänomen einmal auf den Grund und schauen uns an, wieso Expedition 33 tatsächlich eine kleine Hoffnung für den AAA-Markt sein könnte.