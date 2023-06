Dieses Spiel lässt euch extrem detailliert eure eigenen Schwerter schmieden

Bladesong ist ein neues Indie-Game, in dem ihr eure eigenen Schwerter und Säbel designen könnt. Der Titel startet am 29. Juni einen ersten Tech-Test. Einen Releasetermin gibt es bisher noch nicht, das Spiel scheint sich aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu befinden.

Das zentrale Gameplay-Element soll aber wohl der umfangreiche Editor sein, mit dem ihr sehr detailliert an euren Schwertern arbeiten könnt. Vom Griff über die Parierstange bis zu Klinge dürft ihr verschiedene Formen, Materialien und Farben festlegen. Im ersten Trailer werden so ein paar beeindruckende Möglichkeiten aufgezeigt.