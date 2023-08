Dieses witzige Koop-Spiel von 2015 ist jetzt dank dem finalen Update noch besser als zuvor

Broforce ist ein ziemlich witziges und actionreiches Koop-Run-and-Gun von Free Lives Games, das ursprünglich 2015 erschienen ist. Jetzt haben die Entwickler*innen dem Titel mit Broforce Forever das finale Update spendiert und dabei nochmal einige neue Features hinzugefügt.

Das ist neu: So wurde die Kampagne verbessert und ausgebaut, neben neuen Unlocks kommen außerdem gleich sechs neue Bros – die Held*innen des Titels – dazu. Darüber hinaus gibt es vier frische Herausforderungs-Level und zu guter Letzt ein paar Bug-fixes.

In Broforce kämpft ihr zusammen mit bis zu drei weiteren Spieler*innen in 2D-Levels gegen allerlei Bösewichte. Zur Auswahl stehen verschiedene Held*innen, die allesamt an Ikonen aus den 80er Jahren angelehnt sind. So finden sich unter anderem Rambro, der Brominator und Indiana Brones im Roster wieder.