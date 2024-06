Dieses Zelda-like macht Link zu einem Raumschiff und staubt 97% positive Bewertungen bei Steam ab

Es gibt extrem viele Zelda-likes mittlerweile, wodurch es nur noch schwer ist hervorzustechen – doch genau das schafft Minishoot Adventures.

Das eher unscheinbar wirkende Spiel hat es nämlich faustdick hinter den Ohren. Als kleines Raumschiff fliegt ihr durch eine offene Welt aus der Vogelperspektive und bekämpft die Gegner in normaler Twin-Stick-Shooter-Manier. Jedoch kommt beim Erkunden der Welt der Zelda-like-Ansatz zum Vorschein. Denn ihr müsst die Dungeons erkunden, Rätsel in denen lösen und erhaltet so spezifisch für jede Höhle neue Fähigkeiten, die euch dann bei der Erkundung wieder neue Gebiete erschließen lassen.

Wer sich jetzt fragt, ob das funktionieren kann, muss gar nicht weit schauen. Auf der Steam-Seite wird das Spiel mit über 2200 Bewertungen zu 97% positiv bewertet. Auf Metacritic erreicht das Spiel eine 87 bei Kritikern und sogar eine 8,8 bei Usern. Aktuell ist Minishoot Adventures nur auf dem PC in der Vollversion erhältlich – es ist also kein Early Access-Spiel. Falls ihr euch immer noch unsicher seid, gibt es auf Steam auch eine kostenlose Demo.