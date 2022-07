Ein neuer Trailer lässt uns noch einmal einen Blick auf das gerade erschienene RPG werfen. Monsterzähmer*innen können im Spiel rundenbasierte taktische Kämpfe bestreiten, die Spielwelt in der Egoperspektive erkunden und Gespräche mit NPCs führen, die an Visual Novels erinnern. Dazu kommen, wie der Name schon vermuten lässt, Survival-Elemente.

Der Trailer legt den Fokus auf Charaktere, Konflikte und Story des Spiels. Digimon Survive erscheint heute für PS4, Xbox One und Switch.