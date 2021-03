Disco Elysium: Neuer Trailer zur Final Cut-Fassung verrät Release für PS4 und PS5

17.03.2021 18:56 Uhr

Dass Disco Elysium im März 2021 für die PlayStation-Konsolen erscheinen würde, war schon länger bekannt, jetzt gibt es endlich auch ein finales Release-Datum. Der Titel wird am 30. März veröffentlicht und erscheint mit dem Untertitel: The Final Cut. Diese Fassung enthält unter anderem eine vollständige englische Synchronisation, neue Charaktere, Kleidung und Zwischensequenzen sowie neue Aufträge.

Disco Elysium ist ein isometrisches Rollenspiel, in dem wir einen psychisch angeschlagenen Detective-Lieutenant steuern. Der soll in einer fiktiven Küstenstadt einen letzten Fall lösen. Wir können insgesamt 24 Fähigkeiten entwickeln, die entweder die Psyche oder den Körperbau unseres Protagonisten betreffen. In Gesprächen mit anderen Charakteren können uns die weiterentwickelten Talente wertvolle Hilfestellung leisten.

