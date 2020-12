Disco Elysium-Release für Konsolen bekannt & das steckt im RPG-Hit

Genre: Rollenspiel Entwickler: ZA/UM Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch Release: PC: 15. Oktober 2019, PS5/PS4: März 2021, Xbox Series X/S/One: noch nicht bekannt

Disco Elysium war ein Überraschungshit im Jahr 2019. Mit einem solchen Rollenspiel hatte wohl kaum jemand gerechnet. Denn hier geht es nicht um Kämpfe, sondern um innere Konflikte, den Ausbau des Charakters und darum, eine spannende Story zu erleben.

Das macht Disco Elysium so besonders

Worum geht's? Ihr übernehmt die Rolle des abgehalfterten Detectives Harrier "Harry" DuBois. Dieser wacht nach einer durchzechten Nacht auf und kann sich an kaum etwas erinnern. In seinem Inneren tobt ein Konflikt zwischen Emotionen und Rationalität. Während ihr versucht, eure Erinnerungen aufzufrischen, müsst ihr in der Stadt Revachol einen Mord aufklären. Das ist aber gar nicht so einfach, denn man hält euch für einen inkompetenten Säufer.

Euch zur Seite steht Lieutenant Kim Kitsuragi, der mit euch gemeinsam den Fall lösen soll. Im Verlauf der Handlung erkundet ihr die Stadt, führt innere Dialoge und lernt diese ungewöhnliche Fantasywelt kennen. Denn diese wirkt wie eine verzerrte Version der Erde in den 1950er-Jahren. "Harry" DuBois entdeckt langsam seine Fähigkeiten wieder.

Disco Elysium spielt sich anders, als ihr das vielleicht von herkömmlichen Rollenspielen kennt. Denn es gibt kein Kampfsystem. Kämpfe laufen im Grunde über Dialoge und Skillchecks ab.Es gibt viel zu lesen, doch das macht auch den Reiz dieses Spiels aus. Die Texte sind hervorragend geschrieben und geben einen fantastischen Einblick in die Spielwelt und das Gefühlsleben des Helden.

Was ist am Final Cut anders? Das Entwicklerstudio ZA/UM hat den Final Cut für PS5 und PS4 angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage, welche durchgehende Sprachausgabe spendiert bekommt und in der ihr neuen Content erlebt. Auch die Grafik wird überarbeitet.

Für wen ist Disco Elysium interessant?

Das Rollenspiel richtet sich an diejenigen, die tief in eine Story und eine andere Welt eintauchen möchten. Dabei ist es wichtig, dass ihr keinen großen Wert auf Kämpfe legen solltet, denn diese gibt es in Disco Elysium zwar, sie laufen aber wie Dialoge ab. Auch darf es euch nicht viel ausmachen, viele Texte zu lesen. Wer sich darauf einlässt, erlebt eines der bestgeschriebenen Rollenspiele der letzten Jahre.

Was gefällt uns, was nicht?

Pro Contra Ungewöhnliche Spielwelt Viele Texte zu lesen Tiefgründige Story Kein echtes Kampfsystem Durchdachtes, komplexes Charaktersystem Eine ganz besondere Spielerfahrung

GamePro-Einschätzung