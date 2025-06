Disney Dreamlight Valley feiert Update mit Peter Pan, neuen Freundschaftsleveln für Tiere und mehr

Disney Dreamlight Valley hat heute ein neues Update erhalten und passend dazu auch einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser stellt im Schnelldurchlauf noch einmal alle Neuerungen wie die kostenlose Story-Erweiterung rund um Peter Pan, den neuen Freundschaftsleveln mit denen Tiere als Begleiter noch nützlicher werden, einen neuen Sternenpfad, Premium-Items und mehr vor.

Den gesamten Überblick zu "Mysteries of Skull Rock" bekommt ihr in unserem Ticker und in den Patch-Notes.