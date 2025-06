Disney Dreamlight Valley-Update morgen: Uhrzeit, Patch Notes und mehr zum Peter Pan-Update im Live-Ticker

Peter Pan kommt zu Disney Dreamlight Valley! Wir begleiten den Update-Launch für euch.

Für Disney Dreamlight Valley steht das nächste kostenlose Update mit neuen Charakteren an. Diesmal dreht sich alles um Peter Pan und das Vergessen, das ihr nun auch als vollwertigen Bewohner in euer Tal holen könnt. Wir begleiten morgen den Launch des "Mysteries of Skull Rock"-Patches.

Los geht's am 18. Juni 2025 auf allen unterstützten Plattformen. Der Patch ist kostenlos, ihr müsst also keine der beiden kostenpflichtigen Erweiterungen zu besitzen und könnt direkt loslegen, sobald ihr alles installiert habt.

Erfahrungsgemäß werden neue Content-Drops von Entwickler Gameloft meistens etwa um 15 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Es kann allerdings auch zu Verzögerungen oder Server-Problemen kommen. Wir halten euch hier dann auf dem Laufenden.

Disney Dreamlight Valley: Entwicklervideo stellt Peter Pan-Update und mehr vor

Die großen Highlights sind wie immer die neuen Charaktere. Diesmal kommen Peter Pan und Das Vergessen ins Spiel. Außerdem ist für PlayStation-Fans besonders praktisch, dass das lang erwartete Cross-Save-Feature nun endlich auch auf Sony-Konsolen ausgerollt wird.

Das Vergessen kennt ihr bereits aus der Hauptgeschichte des Spiels. Es ist gewissermaßen die dunkle Seite eurer Spielfigur und sieht dementsprechend auch ähnlich aus wie ihr. Bisher konnten wir bereits in Quests mit dem tragischen Charakter interagieren, nun könnt ihr ihn aber auch regulär einziehen lassen und eure Freundschaft steigern, mitsamt Belohnungen natürlich.

Voraussetzungen: Da das Vergessen eine so wichtige Rolle spielt, gehen wir davon aus, dass ihr die Hauptgeschichte von Disney Dreamlight Valley beendet oder zumindest weit fortgeschritten sein müsst.

Mehr Infos zum Update Disney Dreamlight Valley: Peter Pan-Update enthüllt neue Charaktere, Releasetermin und wie es 2025 weitergeht von Maximilian Franke

Darüber hinaus hat Gameloft bereits die kommenden Updates für die zweite Jahreshälfte 2025 angedeutet. Euch erwarten bis Ende des Jahres drei weitere kostenlose Charakter-Patches. Außerdem erscheint im Sommer noch Part 2 der kostenpflichtigen Erweiterung The Storybook Vale.

Sobald das Peter Pan-Update erschienen ist, setzen wir uns an einen Guide, um zu klären, wie die neuen Figuren freigeschaltet werden. Offenbar geht es diesmal nicht in einen neuen Realm. Stattdessen erkunden wir den Schädelfelsen, der bisher recht unbekümmert am Strand sein Dasein gefristet hat.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Peter Pan-Update von Disney Dreamlight Valley?