Dragon Age 4 muss noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten

Das neue Dragon Age ist Biowares letzte Chance, das Ruder rumzureißen. Aber dann kam der erste Trailer und die Reaktionen waren … gemischt. Aber keine Sorge: Unser Kollege Dimi hat den kompletten Anfang des Spiels live gesehen und ziemlich viel Hoffnung geschöpft.

Eine Stunde konnte er zusammen mit Dragon Ages Game Director Corinne Busche vom Anfang von Dragon Age: The Veilguard sehen um herauszufinden, ob Dragon Age 4 genau das ist, was die Fans wollen: ein klassisches Singleplayer-Rollenspiel, das uns mit den Ohren schlackern lässt. Und natürlich haben wir Dimis Erkenntnisse zusammengefasst, um sie so schnell wie möglich mit euch zu teilen.