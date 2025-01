Dragon Ball: Sparking! Zero-DLC 1 enthüllt Beast-Gohan als einen der neuen spielbaren Charaktere

Am 17. Januar 2025 kündigte Bandai Namco mit einem Trailer den ersten großen DLC für Dragon Ball: Sparking! Zero an. Der allererste DLC zum Spiel ist das Hero of Justice-Pack, das 11 neue spielbare Kämpfer*innen, ein exklusives Kostüm für Piccolo und mehr beinhaltet.

Mit dem Erwerb des DLCs Hero of Justice-Pack erhalten Spieler*innen Zugang zu den folgenden spielbaren Charakteren und ihren Formen aus dem Dragon Ball Super Film: Super Hero:

Gohan

Gohan in seiner zweifachen Super Saiyajin-Form

Ultimate Gohan

Beast-Gohan

Piccolo

Piccolo in seinem erwachtem Zustand

Orange Piccolo

Orange Piccolo als Riese

Gamm

Gamma 2

Cell Max

Als Bonus ist ein exklusives Kostüm für Piccolo in seiner Red Ribbon-Soldenaten-Verkleidung aus dem Film ebenfalls mit dabei.

Bandai Namco gibt ebenfalls an, dass drei weitere Custom Battles freigeschaltet werden und weitere Zusatzinhalte sich im DLC befinden. Der Publisher hat jedoch keine genaueren Details zu den Zusatzinhalten geteilt.

Außerdem bekommen Spieler*innen, die im Besitz des 35 Euro teuren Season Passes sind, einige Tage Vorabzugang zum DLC-Inhalt. Das heißt also, dass alle mit Erweiterungs-Pass bereits am 21. Januar 2025 um Mitternacht loslegen können. Offiziell werden die DLC-Inhalte erst am 23. Januar 2025 für alle Besitzer*innen des DLC-Packs Hero of Justice freigeschaltet.