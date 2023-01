Dragon Ball Z: Kakarot - Der neue DLC und das Next-Gen-Upgrade stehen in den Startlöchern

Dragon Ball Z: Kakarot startet am 13. Januar in die zweite Season und bringt mit "Bardock - Alone against Fate" eine neue Storyline. Gleichzeitig kommt auch das Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S, das aufpolierte Grafik und verbesserte Leistung liefert und für Besitzer*innen der PS4- oder Xbox One-Version gratis ist.

Die neuen Inhalte drehen sich um Bardock, den Vater von Serienheld Son Goku, und seinen Kampf gegen Frieza. Am Ende des Launch-Trailers gibt es noch einen kleinen Teaser auf die nächsten neuen Inhalte, bei denen es sich sehr wahrscheinlich um da 23. Tenkaichi Budokai handelt. Das wäre insofern bemerkenswert, weil es erstmals eine Geschichte aus dem "klassischen" Dragon Ball erzählen würde, während bisher nur Storys aus Dragon Ball Z vertreten waren.