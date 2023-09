Dragon's Dogma 2 - 9 Minuten Gameplay aus dem Action-RPG zeigen Klassen und epische Kämpfe

Mit Dragon's Dogma 2 bekommt eines der spannendsten Action-RPGs eine Fortsetzung. Über ein Jahr nach der Ankündigung gibt es jetzt endlich mehr Gameplay. Auf der Tokyo Game Show hat Capcom nämlich ein knapp 9-minütiges Video gezeigt, in dem das Spiel, das für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird, genauer vorgestellt wird.

Der zweite Teil ist als Singleplayer-Erfahrung angelegt, ihr werdet auf eurer Reise aber erneut von KI-Begleiter*innen unterstützt. Bis zu drei davon können gleichzeitig in eurer Party sein. Ihr selbst entscheideut euch zum Start zwischen vier verschiedenen Klassen.

Die Kämpfe sind erneut ein großes Spektakel. Ihr könnt euch an Feinden festhalten und so auch große Monster zu Fall bringen. Die Umgebungen bieten außerdem eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten, den übermächtigen Gegnern einzuheizen. Ein Releasetermin wird allerdings noch nicht verraten.