Dragon's Dogma 2-Trailer macht euch schon mal mit dem Kämpfer vertraut

Eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres dürfte wohl Dragon's Dogma 2 sein. Ein neuer Trailer zeigt jetzt Gameplay und stellt eine Klasse vor.

Die Klassen sind erneut in sogenannte Laufbahnen unterteilt. Ihr könnt euch und euren Vasallen unterschiedliche Laufbahnen zuteilen und so eure Gruppe zusammenstellen. Im Video wird beispielsweise der Kämpfer vorgestellt, der sich mit Schwert und Schild bewaffnet mutig in den Nahkampf wirft.

Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März für PS5, Xbox Series X/S und PC.