Dredge - Das bildhübsche Fischer-Adventure feiert Launch mit neuem Trailer

Dredge ist ein neues Adventure im Wasserfarben-Stil, in dem ihr als Kapitän*in nach Fischen und Schätzen sucht, um euer Boot aufzurüsten. Dadurch könnt ihr dann weiter raus und neue Orte und Inseln erkunden. Nachts verwandelt sich das ruhige Meer in einen psychedelischen Albtraum, eine Horrornote ist also auch mit dabei.

Das Spiel ist am 30. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erschienen und feiert den Release mit einem neuen, stimmungsvollen Trailer.