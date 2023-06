Düsteres Horrorspiel im Weltkriegsbunker landet heute direkt im Game Pass

Mit Amnesia: The Bunker ist am 6. Juni der dritte Ableger der Horror-Serie von Frictional Games für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC erschienen. Wie es der Name schon andeutet, schickt euch Teil drei in einen unterirdischen Bunker im ersten Weltkrieg. Hier müsst ihr euch gegen Monster wehren, einen Ausweg finden und möglichst im Licht bleiben.

Die Dunkelheit ist nämlich erneut euer größter Feind. Im Dunkeln verliert ihr schnell den Verstand und damit auch euer Leben. Wie gewohnt erkundet ihr die Spielwelt aus der First-Person-Perspektive, löst Rätsel und sammelt Hinweise darauf, wie ihr hier gelandet seid.

Im Gegensatz zu den beiden Vorgängern The Dark Descent und Rebirth soll die Welt allerdings offener gestaltet sein. Außerdem könnt ihr euch den Gegnern erstmals mithilfe eines Revolvers erwehren. Trotzdem stehen Horror und Survival an erster Stelle.