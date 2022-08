Dying Light 2 gibt mit Teaser einen Einblick in den Story-DLC Bloody Ties

Seit Release im Februar haben Dying Light 2-Fans auf neue Story-Inhalte warten müssen. Jetzt gibt es endlich von Techland ein erstes Lebenszeichen.

Mit dem Teaser kündigt der Publisher den Namen des DLCs an. Dieser wird "Bloody Ties" heißen – viel mehr Infos gibt es leider nicht. Wie das Video vermuten lässt, gibt es einen neuen Ort namens The Carnage Hall. Was genau dahinter steht, wird nächste Woche enthüllt. Denn auf der gamescom Opening Night Live am 23. August kommt der große Trailer.