Dying Light 2 - New Game+-Modus endlich mit neuem Trailer erschienen

28.04.2022 17:33 Uhr

Mittlerweile haben viele Dying Light 2 bereits durchgespielt. Da kommt das neue Update, das jetzt erhältlich ist, genau richtig.

Denn wie der Trailer zeigt, gibt es endlich ein New Game Plus. Mit diesem Modus könnt ihr euren Spielstand wieder von vorne starten und andere Entscheidungen treffen. Zudem übernehmt ihr so gut wie alle Upgrades. Das einzige, was ihr wieder sammeln müsst, sind die Werkzeuge, wie der Enterhaken oder der Gleiter. Diese Gegenstände bekommt ihr erneut über die Story. Zusätzlich

Weitere Infos zu Dying Light 2 und was in Zukunft euch noch erwartet, fassen wir in der Roadmap zusammen.